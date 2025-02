L'Insee Auvergne-Rhône-Alpes indique que le secteur privé de la région Aura est celui qui paye le mieux ses salariés, en moyenne, comparé aux autres régions.

Dans sa dernière étude, l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes s'intéresse aux salariés du secteur privé dans la région. Et révèle que le salaire mensuel net moyen pour un temps complet dans le privé en Aura atteint 2 532 €, en 2022. Hormis l'Île-de-France, aucune région ne fait mieux que l'Auvergne-Rhône-Alpes. Cette moyenne est cependant inférieure de 98 € à la moyenne nationale (hors Mayotte).

Pour autant, si l'on s'intéresse aux catégories socio-professionnelles, les salaires moyens en Aura comparés aux salaires moyens en province sont relativement similaires. Seuls les cadres de la région se distinguent de la moyenne nationale en province, avec 4 115 €/mois contre 3 961 €/mois.

Par ailleurs, 50 % des salariés d'Aura touchent plus de 2 110 € et 10 % des plus modestes gagnent moins de 1 460 €.

Le Rhône et l'Isère en tête

L'étude de l'Insee régionale montre aussi qu'en fonction des départements, le salaire moyen dans le secteur privé en équivalent temps plein (EQTP) peut être très différent. Le Rhône, premier département de France hors région parisienne, comptabilise un salaire net de 2 765 €/mois. Le Cantal, avant-dernier département de France, est lui à 2 054 €/mois en moyenne.

Enfin, le secteur de l'industrie se démarque particulièrement avec des niveaux de rémunération (2 956 €/mois) "légèrement au-dessus" de ceux de France. Au contraire du secteur tertiaire en Aura (2 425 €/mois), en-dessous de la moyenne nationale.

