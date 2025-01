Alors qu’il n’y a jamais eu autant de passerelles entre les formations, nombreux sont les élèves à avoir des difficultés pour s’orienter notamment sur Parcoursup. Afin d’y remédier, Lyon Capitale a rencontré six étudiants ou jeunes diplômés au parcours inspirant, pour qu’ils expliquent leurs choix depuis leurs années lycées jusqu'à aujourd'hui.

Martin Vinals, 22 ans

Diplômé de la licence professionnelle commerce en BtoB des produits de l’industrie, à l’IAE Lyon School of Management, recruté en CDI comme responsable de secteur

“J’ai fait un baccalauréat ES. Mon expérience avec Parcoursup n’a pas été très heureuse. En terminale, j’hésitais à faire une école de commerce, mais je n’ai pas été pris dans les formations que je demandais. Je suis donc allé en droit. C’était sans compter la crise sanitaire du Covid-19. Je me suis donc réorienté vers le BTS NDRC (négociation et digitalisation de la relation client) de l’Idrac à Lyon. Ça m’a donné les bases du commerce et du marketing grâce aux deux années en alternance. Là-dessus, j’ai choisi de poursuivre à l’IAE de Lyon 3, au vu de sa bonne réputation. J’ai vraiment apprécié la qualité des cours, des intervenants issus du monde de l’entreprise, ainsi que la possibilité de travailler en groupe. La formation se déroule en alternance. Je suis parti vendre du vin et de la bière dans les cafés, restaurants et hôtels de Lyon pour un distributeur de boissons, en démarchage direct. Un bon challenge et une excellente leçon de commerce pour un étudiant. Je recommande.”

Sacha Garcia, 20 ans

Étudiant en BTS commerce international à Made iN Sainte-Marie Lyon

“J’étais au lycée du Parc. J’avais comme spécialité l’histoire-géo, la géopolitique avec Sciences Po, ainsi que la SES. À la fin de la terminale, ce que je voulais faire n’était pas clair pour moi. J’ai commencé à l’IAE, mais je me suis aperçu très tôt que cela ne me convenait pas. J’avais besoin de plus d’encadrement. J’ai donc refait Parcoursup l’année suivante mais en faisant les portes-ouvertes des écoles qui me plaisaient, notamment le BUT technique de commercialisation, ou encore des universités en éco-gestion. Conseillé par un ami, j’ai eu l’occasion de rencontrer la responsable de la formation du BTS commerce international de Made iN. L’entretien m’a convaincu de m’y inscrire. Il y a une approche personnalisée pour chaque élève qui me plaît beaucoup. Le cadre – horaires fixes, cours obligatoires, rigueur des devoirs, DS – est aussi porteur et le contenu des cours est dense. Une bonne maîtrise de l’anglais est primordiale tant pour les cours que les stages à l’étranger. Pour la suite, j’envisage d’entrer dans la prépa intégrée du bachelor ou de la licence de Made iN afin d’intégrer une grande école de commerce.”

Zoé Olgier, 21 ans

Étudiante en BTS sur le campus lyonnais de l’Académie du Tourisme

“Avant de commencer mon BTS tourisme en septembre, j’avais déjà tenté d’autres formations. Après le bac, j’ai fait un an et demi d’anthropologie et d’ethnologie à la fac. À l’université, vous travaillez beaucoup en autonomie et ça ne me plaisait pas. Et puis, il y avait peu de débouchés dans cette filière. Ensuite, j’ai commencé un BTS en gestion et protection de la nature. J’ai aussi effectué un service civique dans l’évènementiel à Biarritz pendant six mois. Chaque été, dans ma région d’origine, la Dordogne, je fais des petits boulots dans le secteur du tourisme. J’ai été guide dans un château, animatrice dans un camping. Je me suis rendu compte que ça me plaisait et j’ai décidé de m’orienter sur un BTS dans le tourisme. J’ai choisi cette école à Lyon car j’aime bouger. Comme la formation est en alternance, je mets en pratique ce que j’apprends. Et puis nous avons un salaire et une expérience à valoriser sur un CV. Dans un BTS, nous sommes plus suivis par les professeurs et la direction du campus qu’à la fac. Dans l’idéal, j’aimerais devenir guide de moyenne montagne, proposer des randonnées et partager mes connaissances sur la faune et la flore.”

Maxime Kofman, 19 ans

Étudiant en 2e année BTS comptabilité gestion à Made iN Sainte-Marie Lyon

“J’ai fait une terminale STMG. Avant de mettre mes vœux sur Parcoursup, j’ai visité des salons étudiants et j’ai passé du temps sur les sites des écoles qui m’intéressaient. Il faut être prudent car, entre deux formations labellisées “BTS CG”, il peut y avoir beaucoup de différences. J’ai un profil plutôt matheux. J’aime ce qui est concret et ce BTS correspond à mes attentes. Surtout que Made iN a lié un partenariat avec Lyon 3, ce qui facilite les choses lorsqu’on veut faire une licence de gestion par la suite, comme moi. Aujourd’hui, je suis plus intéressé par la gestion mais avoir la comptabilité dans mon bagage me fait une belle ouverture vers les métiers de la finance si jamais. En première année, j’ai d’ailleurs fait mon stage de huit semaines au service de la comptabilité d’une entreprise. En deuxième année, je vais faire du contrôle de gestion. Ici, tout le monde assume que le BTS est une étape vers d’autres études. D’ailleurs, nous sommes très accompagnés par les professeurs pour discerner ce que l’on souhaite faire, ce qui est une aide non négligeable.”

Paco Angé, 19 ans

Étudiant en 2e année de licence gestion et management, IAE Lyon School of Management

“J’avais choisi les spécialités SES, SVT et j’avais gardé l’option mathématiques au lycée. Je ne voulais pas me fermer de portes. C’est lors d’un échange avec ma professeure principale que j’ai entendu parler de l’IAE, et ça m’a tout de suite plu, notamment parce qu’il reste généraliste et que sa réputation est excellente. L’IAE dispose d’un bon campus et de très bonnes installations à la Manufacture des Tabacs. Il faut aussi mentionner la très bonne ambiance générale dans l’école et la promo, avec beaucoup d’entraide entre les élèves. Nous pouvons faire des stages tous les ans, et même faire une 3e année dans une université à l’étranger. Je suis en train de candidater pour aller aux États-Unis, mais il est aussi possible d’aller en Angleterre, en Argentine, en Suède… c’est très varié. Par la suite, je suis intéressé pour faire le master finance de l’IAE. Il y a aussi de nombreux concours passerelles pour entrer en écoles de commerce. Côté charge de travail, cela reste acceptable. J’ai le temps de faire du handball en compétition.”

Lauryn Lichter, 20 ans

Étudiante en BTS sur le campus lyonnais de l’Académie du Tourisme

“Je me suis dirigée vers la filière tourisme car j’ai un bon relationnel avec les gens et que j’aime voyager et les langues. Après mon bac, j’ai commencé une licence en langues mais je ne me suis pas retrouvée dans le fonctionnement de l’université. Il y avait trop de cours magistraux et trop peu en groupe classe. J’ai arrêté au bout de six mois. Là, je suis une formation de deux ans en alternance. Être en entreprise, c’est mieux que d’aller en cours tous les jours. Ça permet aussi de payer le loyer. Je suis réceptionniste dans un hôtel. J’ai trouvé une formation dans laquelle je m’épanouis. Nous faisons deux jours à l’école et trois jours en entreprise. J’aimerais bien continuer jusqu’en licence. À terme, je voudrais travailler dans le tourisme évènementiel, être maîtresse de cérémonie dans des conventions, des séminaires ou pour des spectacles. Je suis dans un secteur qui recrute. Je sais que dans l’hôtellerie, il y a beaucoup de demandes.”

