L'université Lyon 2 décerne son premier doctorat en VAE

L'université Lyon 2 a décerné pour la première fois un doctorat par le biais d'une validation des acquis de l'expérience (VAE).

Pour la première fois, un doctorat a été décerné par l'université Lumière Lyon 2 par le biais d'une validation des acquis de l'expérience (VAE). "Cette procédure unique vient reconnaître l'excellence des recherches et du parcours professionnel de Keltoume Larchet, désormais docteure en sociologie", indique l'université dans un communiqué de presse.

Une thèse sur la fabrique des chiffre sur la criminalité

Elle figure ainsi parmi les premières thèses de sociologie obtenues grâce à une VAE en France. Keltoume Larchet a pu valoriser neuf ans d'expérience professionnelle de recherche en tant que contractuelle dans la fonction publique et présenter une thèse sur la fabrique des chiffres sur la criminalité.

"Ce premier doctorat en VAE décerné par l’Université Lumière Lyon 2 ouvre la voie à de nombreux autres et vient renforcer la politique de l’établissement en la matière. De la licence au doctorat, en passant par le BUT, l’Université Lumière Lyon 2 met un point d’honneur à accompagner des candidates et candidats aux profils variés pour faire reconnaître leurs savoirs et savoir-faire professionnels en obtenant des diplômes universitaires de qualité", se félicite l'université Lumière Lyon 2.

Pour rappel, la VAE permet à toute personne en formation continue d’obtenir un diplôme sans reprendre des études en faisant reconnaitre les savoirs, savoir-faire et savoir-être mis en œuvre tout au long du parcours personnel et professionnel.