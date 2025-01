Le festival RHEVE revient à Lyon du 5 au 8 février pour une 3e édition dédiée aux métiers de l'hôtellerie, de la restauration et de la communication.

Du 5 au 8 février prochain, le festival RHEVE investit la Métropole de Lyon et invite ses visiteurs à plonger au coeur d'une trentaine de lieux emblématiques du domaine de l'hôtellerie, de la restauration et de la communication. L'opportunité de découvrir et tester les différentes branches du secteur grâce à des activités participatives. Sont au programme, un escape game hôtelier géant, au sein du Novotel de Gerland, une enquête au grand hôtel Radisson Blu, des créations de cocktails ou encore la visite de cuisines professionnelles.

Ouvert sur inscription gratuite, cet événement s'adresse aux jeunes en orientation, aux étudiants, et aux personnes en reconversion.

Un secteur attractif

L'occasion de découvrir des carrières riches en débouchés et en opportunités. L'hôtellerie se positionnant parmi les secteurs les plus recruteurs de la région, avec 221 000 embauches entre octobre 2023 et septembre 2024, selon les chiffres de l'Observatoire régional de France Travail.

