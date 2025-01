Exposition photo : Villeurbanne à tous les étages

Le Rize propose une triple exposition consacrée à l’habitat collectif à Villeurbanne et son influence sur la manière de vivre des habitants.

Dans le cadre de Bienvenue en ville, une saison culturelle proposée par Villeurbanne qui célèbre les 100 ans de l’élection de Lazare Goujon, maire socialiste ayant profondément marqué la ville, et les 90 ans de l’inauguration de son projet phare, les Gratte-Ciel, Le Rize a imaginé l’exposition Villeurbanne à tous les étages.

Consacrée à l’habitat collectif, aux Gratte-Ciel et ailleurs, elle retrace un siècle d’innovations politiques, sociales, architecturales et économiques dans ce domaine et se déploie sur trois lieux : les espaces du Rize où les visiteurs peuvent s’immerger dans un logement et éprouver ce que signifie habiter en milieu urbain, découvrir des immeubles comme ceux de la cité Jacques-Monod ou de Saint-Jean au Tonkin ou entendre les témoignages des habitants sur la manière dont les formes du bâti ont influencé leur façon de vivre.

Entrée monumentale de l’avenue Henri-Barbusse : les tours en construction (entre 1932 et 1934). Photographie issue d’un album photo ayant appartenu à Môrice Leroux, architecte des Gratte-Ciel © Studio Florentin-AMV/Le Rize

Devant l’hôtel de ville, aux Gratte-Ciel, un conteneur installé permet de (re)découvrir l’histoire de ce quartier si singulier. Enfin, à différents endroits des Gratte-Ciel, de grands portraits visibles dans les commerces et entrées d’immeubles révèlent les liens et l’attachement de celles et ceux qui habitent ces espaces.

Créée 90 ans après l’achèvement des Gratte-Ciel, centre-ville constitué uniquement de logements sociaux, unique en France encore aujourd’hui, l’exposition rappelle que la lutte contre les inégalités par le logement fait partie de l’identité de la ville et invite à une réflexion collective sur comment continuer de changer la ville pour changer la vie.

Villeurbanne à tous les étages – Jusqu’au 30 septembre au Rize.