Selon le "World's Top2% Scientists", l'Université Lumière Lyon 2 compte parmi ses professeurs, deux chercheurs classés dans le top 2% des scientifiques les plus cités dans le monde.

Deux chercheurs de l'Université Lumière Lyon 2, font partie du top 2% des scientifiques les plus cités dans le monde. C'est ce qu'a révélé le classement "World's Top2% Scientists", réalisé par l'Université de Stanford. Réalisé à partir de données biométriques, celui-ci identifie les scientifiques internationaux, ayant un large impact dans leur domaine.

Parmi les classés, deux chercheurs de l'Université Lyon 2, Jordan Navarro, maître de conférence en psychologie ergonomique et Francois Osiurak, professeur de psychologie et sciences cognitives. Jordan Navarro est membre du laboratoire d'Etude des Mécanismes Cognitifs, il réalise des travaux sur les interactions humains-technologie dans des situations complexes. Francois Osiurak, est membre du même laboratoire, mais se penche plutôt sur l’augmentation de l’efficacité et de la complexité des outils et techniques dans les populations humaines à travers le prisme cognitif.

Une "fierté", pour l'Université Lumière Lyon 2 de compter deux de ses chercheurs parmi ce classement international.

