Orages : vigilance orange dans 7 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes

Le Rhône et 6 autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés ce dimanche 14 août en vigilance orange alors que d'importants orages sont prévus dans la région.

Plusieurs orages sont à attendre ce dimanche à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes, avec des risques de grêle et des rafales entre 60 et 70km/h. Dans ce contexte électrique qui touche une bonne partie du pays, Météo France a indiqué ce dimanche matin qu'elle plaçait 10 départements du quart Sud-Est du pays en vigilance orange jusqu'à lundi matin.

La plupart d'entre eux sont situés en Auvergne-Rhône-Alpes : le Rhône, l'Ain, la Loire, la Haute-Loire, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche. Auxquels s'ajoutent le Gard, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône.

Jusqu'à 50 mm de précipitations

Sont prévus dans la région de 20 à 30 mm de précipitations par heure, et jusqu'à 50 mm là où les orages seront les plus intenses. Les plus forts « semblent privilégier un axe partant de la Haute-Loire et l'Ardèche, et allant vers les plaines du sud Loire, sud Rhône et nord Isère, jusqu'à l'Ain » précise l'institut selon qui actuellement « une première vague orageuse active remonte sur l'Ardèche et la Haute-Loire avec des intensités pluvieuses modérées ». En attendant, « la situation est calme temporairement près de la Méditerranée ».