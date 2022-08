Météo à Lyon : pluie, orages et risque de grêle ce dimanche

Le temps s'annonce très orageux à Lyon ce dimanche comme sur la plupart du pays. Les températures vont nettement se rafraîchir.

Fin de la vague de chaleur et grand retour des précipitations ce matin. Le soleil du début de weekend laisse place à un temps nuageux et beaucoup plus électrique ce dimanche à Lyon. D'importants orages sont en effet prévus par Météo-France dans la matinée, avec des rafales de vent allant jusqu'à 70km/h, un risque de grêle et 6 mm de précipitations prévus. Dans l'après-midi également, des orages possiblement grêleux sont à prévoir, avec des rafales à 55km/h et 10 mm de précipitations. Météo France vient de placer le Rhône, ainsi que d'autres départements de la région dont l'Ain, la Loire, l'Isère et la Drôme en vigilance orage orange.