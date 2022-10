Orages et vents violents : le Rhône placé en vigilance jaune

Plusieurs départements d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés jeudi 20 octobre en vigilance orages, vents violents et inondations.

Météo France a placé ce jeudi à midi le département du Rhône en vigilance jaune pour les orages entre 14h et 6h et pour les vents violents entre midi et 22h. Elle précise que des "épisodes de très fortes pluies" sont prévus "de la nuit prochaine à vendredi midi".

L'Ardèche, l'Ain, la Loire, la Drôme, l'Isère, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire et la Haute-Loire ont également été placés en vigilance orages, vents violents et/ou aux pluies et inondations.