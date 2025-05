Orages dans la région : près de 800 impacts de foudre recensés lundi

Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

Près de 800 impacts de foudre ont été recensés ces dernières 24h dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Alors que la région Auvergne-Rhône-Alpes a été balayé ce lundi par une dépression orageuse, la foudre est tombée dans de nombreux départements. Ainsi, Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents, a recensé 755 décharges de foudre dans la région ces dernières 24h.

Dans le détail, la foudre est tombée 257 fois en Auvergne et 498 fois en Rhône-Alpes, principalement dans l'après-midi et dans la Loire et le Rhône.

A noter que ce mardi 13 mai de nombreux départements de la région sont une nouvelle fois en vigilance orages. Localement les orages pourraient être fort en fin de journée.