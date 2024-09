One Piece fête ses 25 ans dans la galerie marchande d’Écully Grand Ouest

One Piece s'invite au centre commercial Écully Grand Ouest du 4 au 7 septembre pour les 25 ans du célèbre animé japonais.

Pour les 25 ans du célèbre animé One Piece, le centre commercial Écully Grand Ouest accueille un “action game” (une série d’épreuves) du 4 au 7 septembre. Le grand public est invité à défier les membres de l’équipage pour tenter de rejoindre l’alliance des pirates. Des épreuves d’adresse et de mémoire permettront aux participants d’engranger des points qu’ils pourront ensuite échanger contre des cadeaux tirés de l’univers du célèbre animé.

Des cadeaux One Piece à gagner

Chaque épreuve permettra d’accumuler des points, qui pourront ensuite être échangés contre des cadeaux exclusifs One Piece : des figurines et Tamagotchis Bandai, des accessoires gaming, ect..

"Accueillir la tournée One Piece est une incroyable opportunité pour rassembler les visiteurs autour d’une expérience ludique et immersive. Peu d’univers connaissent un engouement aussi universel et nous sommes ravis de contribuer aux célébrations de ce 25 ème anniversaire", précise Emilie Gassot, directrice du centre commercial.