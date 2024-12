Alors que la Fête des Lumières débute officiellement ce jeudi 5 décembre à Lyon, les pompiers du Rhône, en grève depuis le 1er octobre, entendent profiter de l'événement pour organiser une nouvelle manifestation.

En grève illimitée depuis le 1er octobre, les pompiers du Rhône veulent se faire entendre. Et quoi de mieux que la Fête des Lumières 2024 comme caisse de résonance ? Ce jeudi 5 décembre, jour de l'ouverture officielle de la célèbre fête lyonnaise, les pompiers du SDMIS 69 ont déjà prévu de manifester. Un rendez-vous à 16 h 30 à l'état major du SDMIS est prévu avant que les grévistes ne se dirigent vers le centre ville de Lyon.

A lire aussi : Pompiers de Lyon et sa métropole : vers une grève jusqu'au printemps ?

"Pour l'instant, on ne peut pas en dire plus" explique à Lyon Capitale Rémy Chabbouh, porte-parole du syndicat majoritaire des sapeurs-pompiers du Rhône. "On a connaissance des zones d'interdiction et on a échangé avec les services", poursuit-il.

"On fera ce que l'on veut. Si on a envie d'aller dans le périmètre, on ira"

En marge de la présentation du dispositif de sécurité pour les quatre jours de la Fête des Lumières, Antoine Guérin, préfet délégué pour la défense et la sécurité, a expliqué que des réquisitions de sapeurs pompiers pourraient être faites en cas de besoin. 120 sapeurs pompiers devraient être mobilisés chaque jour, et 5 casernes déportées organisées durant l'évènement. Si la préfecture rejette l'idée de faire appel à des pompiers d'autres départements, "le SDMIS devant s'organiser pour assurer quoiqu'il arrive la sécurité du département", elle confirme qu'une déclaration de manifestation a été déposée pour jeudi. Mais sans en dire davantage.

A lire aussi : Lyon : Le mal des pompiers

Depuis plus de deux mois les pompiers réclament des hausses de salaires et des recrutements pour faire face à l'augmentation du nombre de leurs interventions. La semaine dernière, les financeurs du SDMIS – Métropole de Lyon et Département du Rhône en premier lieu – avaient proposé une prime de 600 euros à 1500 agents en cas d'arrêt de la grève. Une proposition refusée par les plus de 90% de grévistes.

Des réquisitions de pompiers en cas de besoin

"On va devoir organiser cette manifestation et on fixera des lignes rouges", prévient Antoine Guerin. La crainte de la préfecture et de la Ville de Lyon est de voir s'immiscer la manifestation des sapeurs-pompiers dans le périmètre ultra sécurisé de la Fête des Lumières en presqu'île ou aux abords des parcs Blandan et de la Tête d'Or. "On n'est pas là pour emmerder le monde mais on ne veut pas qu'on nous empêche de nous exprimer et d'entraver notre action" reprend Rémy Chabbouh. "On ne s'interdit rien et on fera ce que l'on veut. Si on a envie d'aller dans le périmètre, on ira, que ce soit en groupe ou de manière plus dispersée".

"On a le droit de faire grève et de manifester, mais pas n'importe comment" a de son côté prévenu Antoine Guérin. "Les pompiers pourront manifester mais dans des conditions qui devront être décidés avec la préfecture" complète-t-il avant, en conclusion, de se montrer plus ferme : "Le périmètre qui a été défini est inviolable et le restera".