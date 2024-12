Du 6 au 15 décembre, la ville de Saint-Priest vous plonge dans l'esprit des fêtes grâce à son traditionnel village de noël, situé à l'esplanade des arts et sur la place Buisson.

Du 6 au 15 décembre prochain, la ville de Saint-Priest vous donne rendez-vous à l'esplanade des arts et sur la place Buisson, pour son annuel marché de noël. Afin de souffler sa dixième bougie comme il se doit, l'événement se transforme en un véritable village de noël dans lequel il sera possible de déambuler entre produits d'artisanats, savoir-faire du terroir et animations.

Composé de 36 chalets proposant un large choix de cadeaux et de six scènes scénarisées grâce à de nombreux automates, le village de noël accueillera petits et grands du 6 au 15 décembre prochain. Au programme, rencontres avec le père noël, défilé de mascotte, concerts gospel, collecte de jouets, ou encore feux d'artifice, programmation complète ici. Le marché sera ouvert dès 15h du lundi au vendredi, et dès midi le week-end.

