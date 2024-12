L'UDI choisit Christophe Geourjon pour unir le centre et la droite dans la métropole de Lyon en 2026

L'UDI a nommé Christophe Geourjon comme chef de file en vue des élections municipales et métropolitaines de 2026 à Lyon.

L'échéance se rapproche, et les grandes manoeuvres débutent. Le 20 novembre, le bloc central constitué de Renaissance, Horizons, le Modem et le Part radical indiquaient dans un communiqué leur volonté de présenter des candidatures uniques à la Ville et la Métropole de Lyon pour les élections de 2026.

Lire aussi : Lyon : le camp présidentiel opte pour des candidatures uniques aux municipales et métropolitaines

"Le reflet du socle commun qui soutient le gouvernement de Michel Barnier"

Dans un communiqué diffusé lundi 2 décembre, l'UDI indique que son président de fédération réélu, Christophe Geourjon a été désigné "comme chef de file centriste pour les élections métropolitaines de mars 2026, marquant ainsi une étape clé dans la préparation de ce projet collectif ambitieux".

"L'UDI milite pour un large rassemblement qui porte un projet alternatif", indique le mouvement, souhaitant axer son programme sur "une qulité de vie retrouvée et restaurée", "une transition écologique positive" et une "ambition renouvelée pour notre territoire".

"Ce rassemblement serait le reflet du socle commun qui soutient le gouvernement de Michel Barnier", conclut l'UDI.