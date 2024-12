Salon de coiffure Théodore Viratel, situé dans le second arrondissement de Lyon ©Théodore Viratel

Installé dans le second arrondissement lyonnais depuis un peu plus d'un an, le coiffeur de cinéma Théodore Viratel nous a ouvert les portes de son salon. Voici ce qu'en a pensé Lyon Capitale.

Passé par les ateliers de coupe et les tournages de cinéma, c'est un véritable travail d'artisan que réalise le coiffeur Théodore Viratel dans son salon du second arrondissement de Lyon. Installé depuis un an, rue du Président Edouard Herriot, il nous a ouvert les portes de son atelier particulier. Arrivées au salon dans la matinée, nous avons directement été conquises par la décoration du site. C'est dans un appartement situé au premier étage, décoré à partir d'objets ramenés de ses voyages autour du monde, que Théodore nous a accueilli.

Décoration du salon de coiffure ©Théodore Viratel

Une fois installées dans le fauteuil de coiffe, voici le moment fatidique arrivé : choisir sa nouvelle coupe. "Faites moi quelque chose qui irait à la forme de mon visage", voici la vague demande d'Adèle afin de permettre à Théodore de laisser parler son savoir-faire. Défi accepté, quelques coups de ciseaux plus tard, la voici transformée. Une coupe géométrique et structurée, incluant la tendance frange-rideau, imaginée de A à Z par Théodore Viratel. Résultat des courses : c'est l'unanimité chez Lyon Capitale, on adore.

"Révéler sans transformer"

"Révéler les personnes sans prétendre les transformer", voici les mots d'ordre du coiffeur lyonnais. Pour cela, il réalise un véritable travail de visagiste, en imaginant la coupe la plus adaptée à chaque forme de visage. "Je ne peux pas coiffer outre mes convictions, je fais ce que je ressens, je visualise" nous explique Théodore.

Un travail d'artisan qu'il réalise dans son premier salon. "L'ouvrir était le projet d'une vie", explique-t-il avant de poursuivre : "A travers ce lieu, j'ai voulu réunir toutes les choses que j'ai aimées au cours de ma carrière, c'est ici un lieu condensant tout ce qui me touche"

Un savoir-faire qui a tout de même un prix

Autrefois coiffeur de stars du cinéma, Théodore a une longue expérience et possède un grand savoir-faire dans le domaine de la coiffure. Sans surprise, les prix sont donc plutôt élevés, mais assumés, puisqu'il se positionne en tant que coiffeur "haut de gamme". A titre d'exemple, il faudra compter 87 euros pour une coupe femme et plus de 145 euros pour un balayage (hors tarif étudiant).

Avant de vous laisser, on vous dévoile l'un de ses secrets pour des beaux cheveux en bonne santé : le sérum Léonor Greyl. Selon Théodore, c'est l'indispensable a absolument avoir dans sa trousse de toilette.

