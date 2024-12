Le musée des Confluences souffle sa 10ème bougie. A l'occasion, le site du second arrondissement ouvrira ses portes gratuitement, le samedi 21 et dimanche 22 décembre.

Jeu de hasard, spectacle, installation inédite, danseurs et musiciens investiront le musée des Confluences le 21 et 22 décembre prochain. L'occasion de fêter les dix ans du lieu et de redécouvrir le musée d'anthropologie, d'histoire naturelle, des civilisations et des sociétés de manière inédite et totalement gratuite.

Au programme de ce week-end de festivités, un spectacle de danse aérien par la compagnie Volt expérience proposé de 11h à 15h. Mais également des prestations musicales, produites par un orgue et un orchestre.

Pour les petits, mais aussi pour les plus grands des jeux d'adresse, de hasard, des quizz et des défis seront proposés au fil du parcours

Expositions temporaires et permanentes

L'exposition permanente du musée sera donc accessible gratuitement tout au long du week-end. Même chose pour les expositions temporaires, à savoir, "le temps d'un rêve", "En forêt avec Vincent Munier", "Epidémies", "Prendre soin du vivant", ainsi que l'installation sonore "Bestiaire utopique".

Toujours dans le thème des dix ans, le hall du site accueillera un banc de poissons argentés, une aérosculpture de Jean Pierre David réalisée à partir de ballons d'anniversaire. De quoi célébrer comme il se doit le monument lyonnais.

A lire aussi :