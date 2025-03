On a testé Catarsis, le restaurant gastronomique dédié aux desserts

Le restaurant gastronomique dédié au dessert "Catarsis" a ouvert ses portes dans le Vieux-Lyon. Nous avons testé pour vous cette expérience gustative mêlant sucré et salé.

Un restaurant gastronomique dédié au dessert ? C'est le défi risqué qu'a décidé de relever la cheffe Lorena Mireles-Flores au sein du restaurant Catarsis. Caché au 10 rue des Trois-Marie dans le Vieux-Lyon, l'établissement vous réserve d'étonnantes surprise. Né après le désolant constat de desserts"décevants", Catarsis vient remuer les codes en proposant des associations sucrés-salés uniques. Des recettes directement imaginées par la cheffe pâtissière mexicaine : "Cuisiner est l'occasion d'exprimer ma créativité", partage-t-elle.

Avec au choix, un menu trois, cinq ou sept plats sur réservation de 19h à 21h. Le restaurant propose également des desserts à l'unité accompagné d'un verre à partir de 21h. Il est ainsi possible de profiter de l'expérience complète ou de simplement venir en fin de repas afin de déguster un bon dessert.

Unique et surprenant

C'est donc dans une petite rue cachée du Vieux-Lyon que la cheffe Lorena nous attend. Décoré simplement, l'endroit est accueillant et intimiste. Pour commencer l'expérience, nous choisissons deux cocktails : le dulce noche aux saveurs verveine, citron vert et le El diablo à la crème de cassis et au gingembre. Accompagné d'amuses-bouche originaux, nous voici prêtes à débuter la dégustation du menu sept services. Si nous pensions tomber sur une carte de desserts traditionnels, nous voilà bien surprises de lire sur la carte "poulet-salsa macha-caramel beurre salé-vanille". Adeptes du sucré-salé cela ne nous a bien-sur pas freinées, mais plutôt intriguées.

Place au premier plat, ou du moins au premier dessert : Une purée de goyave, accompagnée de rigotte de condrieu, de chèvre frais, de coriandre et de menthe. Surprise générale et savoureuse. Nous avons été conquises par le mélange du fruit, au fromage de chèvre et à la sauce menthe-coriandre. Un trio qui pourrait à première vue faire hésiter, mais qui se marie pourtant à la perfection. Nous ne souhaitons pas vous dévoiler l'entièreté du menu pour vous laisser la surprise. Tout de même, attendez-vous à gouter un mélange de kiwi, de piment vert et de brebis. Ou encore, de la purée de panais accompagné de chocolat noir. Des combinaisons toutes aussi surprenantes que délicieuses. A l'issu des six autres assiettes, nos craintes de ne pas être repues se sont belles et bien estompées.

Dessert à la goyave, rigotte de condrieu, chèvre frais, coriandre et menthe.

Expérience gustative

Bilan : nous avons été conquises par l'endroit. Si le lieu est agréable, ses desserts le sont également. Catarsis nous a transporté et fait découvrir des saveurs et associations uniques auxquelles nous n'aurions jamais pensé. Une véritable "expérience" gustative, parfaite pour un cadeau ou une soirée en couple ou entre-amis. Attention tout de même à être ouvert aux associations sucrés-salés et à ne pas s'attendre à des desserts traditionnels. L'expérience est à appréhender tel un véritable repas. Afin de profiter du menu cinq services, il faudra débourser 59 euros. Pour le sept services, comptez 69 euros, hors boissons.

Le "dessert des desserts", par laquelle nous avons conclu l'expérience.

