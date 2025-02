Créé en 2018 par Audrey, lyonnaise passionnée de gastronomie, Praline et Rosette offre une balade gourmande de 2h dans les rues de Lyon rythmée par des dégustations et des anecdotes. On a testé pour vous en avant première le lancement du « Tour apéritif d’exception ».

Spécialisée dans les circuits culinaires, Praline et Rosette offre déjà plusieurs food tour, comme le Very Gone Trip, le Choco’Lyon ou encore le Tour des Halles de Lyon - Paul Bocuse. Cette nouvelle expérience autour de l’apéritif promet un parcours unique, où les participants alternent entre dégustation de vins d’un domaine viticole du Beaujolais et cocktail dans un bar caché. La première session aura lieu le 6 mars 2025.

Dégustation de vin du beaujolais

Au coeur du Beaujolais

Accompagnés d’une dizaine de personnes, nous entamons la visite Place des Jacobins, dans le deuxième arrondissement, avant de rejoindre notre premier arrêt. Nous arrivons dans une boutique lyonnaise d’un domaine viticole du Beaujolais riche de plus de 300 ans d’histoire. Accueillis par une sommelière, nous descendons dans la salle dédiée aux dégustations. Là, nous apprenons les bases essentielles de la dégustation : comment aérer le vin, tenir correctement un verre, observer sa robe… Nous avons l’occasion de découvrir plusieurs vins, chacun accompagné d’une planche de charcuterie artisanale soigneusement sélectionnée par toute l’équipe de Praline et Rosette. Sans vous dévoiler la surprise, la rédaction de Lyon Capitale a eu un coup de cœur pour le premier vin, aux notes boisées qui se mariait particulièrement bien avec la rosette. Bilan de cette première excursion : vin & charcuterie c’est l’apéro parfait !



Planche de charcuterie servie avec le vin

La chartreuse en cocktail

La suite de la soirée nous conduit dans un lieu tenu secret, un bar à cocktails caché qui fait partie du charme de cette expérience immersive. Ici, on découvre un lieu rempli d’histoire. Sur les murs de chaque pièce, se trouvent les portraits de personnalité ayant fait halte ici, comme Jacques Chirac et Laurent Gerra. Après la visite, on nous sert un cocktail à base de chartreuse, ce qui nous surprend. Souvent associée aux repas du dimanche chez les grands-parents, nous avons découvert la liqueur sous une autre facette. Frais et citronné, le cocktail nous a rappelé le célèbre cocktail mojito, mais en version plus amère. Une belle surprise ! Ici, le cocktail est servit avec une planche à partager de saumon et de gougères aux fromages. Petit conseil de la rédaction : ne partez pas sans faire un détour aux toilettes, particulièrement bien décorés, les lavabos sont littéralement face à l’imposante cave à vin du restaurant, assez inédit comme expérience.



Cocktail de chartreuse

Infos pratiques

Le "Tour apéritif d’exception" démarrera officiellement le 6 mars 2025 et aura lieu tous les premiers jeudis du mois, de 18h30 à 20h30. Une activité gourmande et enrichissante pour une sortie entre amis ou en famille. Les réservations se font en ligne sur le site de Praline et Rosette : https://www.pralineetrosette.fr/foodtour-aperitif. Petit bonus : les visites peuvent se faire en français et en anglais, afin de ravir aussi bien les Lyonnais que les touristes. Tarif : 84,90€ par personne.

Vous l’aurez compris, la nouvelle balade gourmande, sur le thème de l’apéritif, a conquis la rédaction de Lyon Capitale.

