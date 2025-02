À Bron, l'hôpital Pierre Wertheimer étend son service de neurologie

Avec l'extension de son service de neurologie, l'hôpital de Bron prévoit d'accueillir 60 % des patients du département.

Alors que l'offre de soins neurovasculaires est inférieure à la moyenne nationale dans le Rhône (3,8 lits contre 4 pour 100 000 habitants), les Hospices civils de Lyon ont inauguré l'extension du service de neurologie vasculaire de l'hôpital Pierre Wertheimer, à Bron. Ce service, qui permet d'assurer la prise en charge des AVC et accidents ischémiques transitoires (AIT), disposera de huit nouveaux lits en unité de soins intensifs neurovasculaire (12 jusqu'à présent).

Avec deux lits supplémentaires en hospitalisation conventionnelle, le total se portera à 25 lits. Aussi, quatre nouvelles places supplémentaires ont vu le jour en hôpital de jour pour les AIT (6 places désormais). Les plateaux d'hospitalisation neurovasculaire et le plateau d'imagerie médicale ont été rénovés et regroupés.

"Pour mieux prévenir et traiter ces causes, les équipes médicales des services de cardiologie, rythmologie, endocrinologie et médecine physique et réadaptation sont renforcées, permettant ainsi de consolider leur expertise", ajoutent également les HCL dans un communiqué. Cette opération doit permettre d'accueillir plus de 60 % des patients concernés par ces problématiques dans le département, contre 45 % actuellement.

