OL : Jean-Michel Aulas promu commandeur de l'Ordre national du mérite

Le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, a été promu mercredi au rang de commandeur de l'Ordre national du mérite.

Chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur depuis 2012 et chevalier puis officier dans l'Ordre national du mérite (2006, 2017), Jean-Michel Aulas a été élevé au rang de Commandeur de l’Ordre national du Mérite ce mercredi 23 novembre.

Une des plus hautes distinctions

Il s’agit de l’une des plus hautes distinctions possibles et elle vient récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur contribution au développement de l'éducation physique, des sports et de toutes les activités s'y rattachant.

