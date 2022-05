Annulé en 2020, le festival Woodstower, qui se déroule au parc de Miribel-Jonage, avait rallumé le son en août 2021, avant d’être vivement critiqué par la maire de Décines pour nuisances sonores. Les organisateurs assurent respecter les niveaux réglementaires, mais vont tout de même faire de la médiation auprès des habitants avant l'édition 2022.

En août 2021, les organisateurs du festival Woodstower avaient retrouvé les bords du lac de Miribel-Jonage après une édition 2020 annulée en raison du Covid-19. Plusieurs jours de réjouissances et de festivités que n’avaient que peu goutté certains habitants de la commune voisine de Décines et de leur maire. Échaudée par la musique en provenance du site du festival, Laurence Fautra avait "demandé au préfet d’agir" en expliquant "nous ne pouvons plus accepter ces nuisances [sonores, Ndlr]".

L’élue LR était même allée plus loin en invitant ses administrés à contacter la police municipale de Vaulx-en-Velin pour se plaindre en cas de troubles sonores. De son côté, l’organisation assurait respecter scrupuleusement les niveaux de décibels réglementaires, fixés à 102 décibels, tout en précisant ne pas pouvoir contrôler le vent qui porte le son vers Décines lorsqu'il souffle en direction du sud.

Des seuils de décibels respectés

À l’approche de l’édition 2022, qui se déroulera du mardi 24 au dimanche 28 août et dont la programmation complète vient d’être dévoilée, Maxime Noly, le directeur de l’évènement, rappelle qu’une étude d’impact sonore a été menée en 2018 et 2019 avec Acoucité, "cela nous avait permis d’ajuster beaucoup de choses, des orientations de scènes et des niveaux sonores". Les horaires de la grande scène, "qui crée le plus de nuisances" en raison de sa taille et de sa capacité, ont également été revus. Les concerts s’y terminent désormais à minuit en semaine et à 2h30 le week-end.

Bientôt une rencontre avec la maire de Décines

Abandonnée en 2021 par les équipes de Woodstower en raison de la crise sanitaire, la médiation auprès des villes avoisinantes fait son retour dans l’organisation du festival. "On rencontre les conseils de quartier et les habitants pour parler du festival afin que les gens soient au courant et se rendent compte qu’au-delà de la nuisance il y a aussi un apport pour le territoire et que l’on ne peut pas maîtriser le vent, il faut être lucide", précise Maxime Noly.

"Il n’y a pas de velléité de notre part d’emmerder plus Décines que les autres. Il y a plutôt l’idée de travailler avec tout le monde", Maxime Noly, directeur général de Woodstower

Une rencontre est d’ailleurs prévue "prochainement avec Mme Fautra [la maire de Décines, Ndr]", ajoute le directeur de Woodstower, qui espère "engager plus de dialogue est de collaboration avec la commune". "Il n’y a pas de velléité de notre part d’emmerder plus Décines que les autres. Il y a plutôt l’idée de travailler avec tout le monde. On met tout en oeuvre pour que cela se passe dans les meilleures conditions", conclut M. Noly en tendant la main à Laurence Fautra.

