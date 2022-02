Du 24 au 28 août 2022, le festival Woodstower s'installera au Grand Parc Miribel Jonage. De nouveaux noms ont été annoncés ce jeudi et la programmation des festivités se dévoile un peu plus.

Le festival Woodstower a annoncé de nouveaux noms ce jeudi 24 février. Prévu du mercredi 24 au dimanche 28 août, l'événement musical va accueillir plusieurs artistes au Grand-Parc Miribel Jonage. Outre les rappeurs Vald et Gambi, ou encore les chanteuses Suzane et Yseult, les organisateurs ont dévoilé les noms de nouveaux artistes appartenant aux scènes rap et électro françaises. Ont donc été annoncés Niska, Kaaris & Kalash Criminel, Jok'Air, mais aussi Luv Resval.

30 nouveaux noms dévoilés, vous allez être surpris.e.s !

Impossible de passer à côté de la plus belle fête de l'été (de l'année ?), alors go go go > https://t.co/bIe6lHsY4U pic.twitter.com/dQ6V7CifiN — Woodstower (@woodstower) February 24, 2022



Côté électro, les festivaliers auront le plaisir de voir Vitalic et Maceo Plex se produire en live. Autre tête d'affiche annoncée : la Lyonnaise Poupie, qui a notamment été révélée durant la saison 8 de l'émission The Voice.

Au-delà de la musique, les organisateurs ont expliqué que des spectacles d'arts de rue " viendront ainsi rythmer les journées du festival, avec folie et humour ! Cabaret de cirque nouveau mais... à l’ancienne avec la compagnie Franco-Américaine CirkBiz’Art, roadtrip de garage avec la nouvelle création de la Cie Le Piston Errant ou duo radiophonique sur vélo acrobatique de la Cie Two, tous les goûts seront dans la Nature."