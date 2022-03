Métropole de Lyon : Kungs sera sur la scène du festival Woodstower

Le festival Woodstower s'installera au Grand-Parc Miribel Jonage du 24 au 28 août. Le DJ français Kungs sera l'une des têtes d'affiche de cet événement.

Voilà un mois, les organisateurs du festival Woodstower avaient dévoilé une salve de noms qui se produiront au Grand-Parc Miribel Jonage. Une belle programmation qui a été complétée par un nouvel artiste. Le DJ français Kungs viendra dans la métropole lyonnaise pour jouer notamment des morceaux de son nouvel album Club Azur.

Plusieurs grands noms du rap français

Entre le 24 et le 28 août, les festivaliers pourront également assister aux performances des rappeurs Vald, Gambi, Niska, Kaaris & Kalash Criminel ou encore Jok'Air. Les chanteuses Suzane et Yseult seront également sur scène. Pour l'électro, Vitalic et Maceo Plex seront au rendez-vous, ainsi que la native de Lyon, Poupie, qui a notamment été révélée durant la saison 8 de l'émission The Voice.

Pour plus d'informations sur la billetterie et sur la programmation, cliquez sur ces liens.

