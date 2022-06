Alors que la demande de formation sur les enjeux écologiques progresse, l'enseignement supérieur s’adapte. Lyon 3 va ouvrir une école spécialisée pour la rentrée 2022.

Dès septembre 2022, va ouvrir à l’université Jean Moulin, une "Ecole de la transition écologique (ETRE)". Cette école aura pour but d’assurer une coordination entre les formations déjà proposées par l’université. En effet, il y a déjà 36 diplômes qui traitent des questions environnementales.

En plus de celles-ci, doit être votée le 5 juillet, la création d’un nouveau diplôme universitaire (DU) "Enjeux et dynamiques de la transition écologique" . Le principe d’un DU est d’apporter, en plus de la formation reconnue par un diplôme national une spécialisation particulière. Ce DU en particulier prévoit une approche pluridisciplinaire des questions environnementales autour du droit, de l’économie, de la philosophie ou encore de l’histoire.

Le président de l’université Jean Moulin, Eric Carpano, explique : "nous voulons, à l’Université Jean Moulin Lyon 3, être le pôle de référence et d’excellence du site de Lyon-Saint Etienne en matière de transition écologique et d’humanités environnementales."

Une nouvelle génération d’étudiants

En effet, les étudiants de 2022 sont de plus en plus concernés par les enjeux climatiques. La présidente de l'association étudiante écologiste de Sciences Po Lyon, Volonterre, explique à Lyon Capitale avoir "l’impression que beaucoup ont pris conscience de l’existence d’un problème, mais pas forcément de son ampleur."

Toutes les formations doivent s’adapter aux enjeux du nouveau monde. Si certaines sont spécialisées en la matière, d’autres la traitent au sein de leur domaine d’expertise : "Quand on parle d’écologie aujourd’hui c’est plutôt parler de l’extinction massive du vivant causé par l’Homme : il faut alors s’attaquer à tous les domaines d’activités humaines."

Une offre de formation écologique croissante

La question environnementale devenant incontournable face à une situation mondiale d’urgence, les formations traitant du domaine se sont multipliées ces dernières années.

L’Institut des métiers de l'Environnement et de la Transition écologique (IET)

Fondée en 1995, l’IET propose une formation spécifiquement portée sur les questions écologiques. Avec des formations du Bac +2 au Bac +5, l’institut propose une formation qui répond particulièrement aux attentes d’une nouvelle génération d’étudiant.

L’école du management responsable et solidaire, 3A.

L’école 3A fait partie de ces formations qui ont fait des enjeux environnementaux un domaine d’expertise avec le temps. Ecole de management, l'objectif est de former des gestionnaires qui ont en tête les limites environnementales.

En plus des écoles spécialisées, il est possible de trouver des diplômes portant sur l’écologie au sein des centres de formation classiques. Ainsi, Lyon 2 possède également des masters traitants de l’écologie, tout comme Lyon 1 ou Sciences Po Lyon par exemple.