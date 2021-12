Les professionnels de la justice vont manifester leur mécontentement à Lyon ce 15 décembre à midi

Magistrats, avocats et greffiers appellent à la grève partout en France, mercredi 15 décembre, afin de réclamer des moyens "dignes" pour la justice. À Lyon, les professionnels de la justice manifesteront leur colère devant le tribunal judiciaire dans le 3e arrondissement à partir de 12h30.

Ils s'estiment lessivés par "une justice qui maltraite les justiciables" à cause du manque de moyens humains et financiers. Des magistrats, greffiers et avocats vont manifester partout en France ce mercredi 15 décembre pour réclamer de meilleures conditions de travail. Cette "mobilisation générale pour la justice", à l’appel de 17 organisations syndicales sur le plan national, s’annonce massivement suivie. À Lyon, un cortège va se rassembler devant le tribunal judiciaire dans le 3e arrondissement à partir de 12h30. Les ententes inter-syndicales et inter-professionnelles lyonnaises invitent les magistrats à renvoyer les audiences de la journée pour participer à ce rassemblement.

Une conférence suivra à 13h30 au rez-de-chaussée de l’Ordre des avocats du barreau de Lyon. Chaque service sera amené à expliquer sa situation particulière. "Nous témoignerons de l'engagement des acteurs de la justice lyonnaise pour dénoncer la vision gestionnaire de notre métier à laquelle nous sommes chaque jour un peu plus soumis. Nous porterons haut et fort notre volonté de rendre la justice avec indépendance, impartialité et attention portée à autrui, telle que l’exige toute société démocratique", précisent les organisateurs dans un communiqué.