Nouvelle expérimentation de la circulation inter-files dans le Rhône et à Lyon

A compter du 2 août, la circulation inter-files sera de nouveau autorisée pour les deux et trois-roues motorisés dans 21 départements. Le Rhône est concerné et donc la Métropole de Lyon également.

Interdite depuis fin janvier, la circulation inter-files (CIF) des deux et trois-roues sera de nouveau expérimentée pour trois ans à partir du 2 août. Elle sera élargie à 21 départements, dont celui du Rhône. La Métropole de Lyon est donc elle aussi concernée.

La CIF fera l'objet d’une signalisation dans les zones de l’expérimentation à compter de l'automne afin de rappeler certaines règles. Elle ne sera pas autorisée en-dehors de ces tronçons. Cela comprend notamment les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h.

Déjà expérimentée entre 2016 et 2021

Une première expérimentation entre 2016 et 2021 avait donné des résultats mitigés, toutefois quelques points positifs ressortaient comme une amélioration générale du respect des vitesses par les deux-roues en inter-files et de son acceptabilité par tous les usagers de la route, y compris par les conducteurs de véhicules légers. Elle a également permis de renforcer la pédagogie sur la CIF, notamment grâce à la formation des jeunes conducteurs dans les centres de conduite des zones d’expérimentation.

A noter qu'auparavant les deux-roues pouvaient rouler entre les deux files les plus à gauche à 50 km/h maximum quelle que soit la vitesse des autres véhicules, ils ne pourront plus désormais circuler plus de 30 km/h plus vite que ceux-ci (dans une limite de 50 km/h).