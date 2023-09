Le Havre-OL féminin : victoire écrasante pour les Lyonnaises

Les joueuses de l'Olympique lyonnais se sont largement imposées (4 à 0) face au Havre pour la première journée de D1.

Pour la première journée de D1 2023-2024, les Lyonnaises l'ont remporté 4 à 0 face à l'équipe du Havre hier, vendredi 15 septembre. Quelques jours seulement après avoir remporté le Trophée des Championnes face au PSG, les joueuses de Sonia Bompastor s'installent à la première place du classement.

Teamwork makes the dream work ❤️💙 pic.twitter.com/OpcZsIhobk — OL Féminin (@OLfeminin) September 16, 2023

Ouverture du score par Eugénie Le Sommer

Les Lyonnaises ont largement dominé cette rencontre. Le premier but est inscrit à la 25' par Eugénie Le Sommer sur reprise de volée depuis l'entrée de la surface de réparation. Au retour des vestiaires, Wendy Renard vient asseoir le score à la 47'. Daniëlle van de Donk et Vanessa Gilles confirment la victoire écrasante en marquant respectivement à la 73' et 86'.