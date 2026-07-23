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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Soleil et chaleur estivale à Lyon ce jeudi, jusqu'à 30 degrés attendus

  • par LR

    • C'est une nouvelle belle journée d'été qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 23 juillet, avec des températures qui atteindront les 30 degrés.

    Cette semaine de juillet se poursuit avec un temps particulièrement estival et ensoleillé. Ce jeudi 23 juillet 2026 le temps s'annonce une nouvelle fois très ensoleillé du matin au soir, sous des températures estivales.

    S'il fait 17 degrés ce jeudi matin, le mercure atteindra les 30 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison avec un léger vent de nord qui devrait souffler jusqu'à 20 km/h.

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