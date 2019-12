Nord-Isère : un incendie criminel aux abattoirs Charveyron

Un incendie survenu dans la nuit de dimanche à lundi a ravagé une partie de l'abattoir Charveyron , situé dans le Nord-Isère. L'incendie serait criminel.

Selon Le Dauphiné Libéré, un incendie à éclaté dans la nuit de samedi à dimanche dans la commune de Saint-Jean-de-Soudain dans le Nord-Isère près de La Tour du Pin. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'incendie serait de source criminelle. Le système de vidéosurveillance du site a filmé deux individus s'introduisant dans les locaux. Hormis des dégâts matériels, aucun blessé n'est à déplorer.



"Le feu a pris dans l’isolation et s’est propagé à la toiture qui a été endommagée sur plus de 400 m². La partie désaffectée de 150 m² a été entièrement détruite", précise le Dauphiné Libéré.

Plus de 47 pompiers des casernes de La Tour du Pin et des alentours étaient mobilisés pour venir à bout des flammes. Après plus de quatre heures d'intervention le feu a été finalement maîtrisé.