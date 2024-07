La mairie de Neuville continue de défendre son projet "Quais de Neuville" après une manifestation le 28 juin place Ampère pour protester contre ces aménagements.

Vendredi 28 juin, une manifestation non déclarée a réuni une cinquantaine de personnes opposées au projet "Quais de Neuville" place Ampère, à Neuville. Porté par la Métropole de Lyon et la ville de Neuville-sur-Saône, ce projet d'aménagement de la ville de Neuville est contesté depuis quelques semaines par plusieurs collectifs. Selon un communiqué de la mairie de Neuville-sur-Saône, "des banderoles ont été accrochées sans autorisation", et "une pétition a été publiée par les organisateurs, contenant de nombreuses approximations, des allégations mensongères et des rumeurs infondées".

La ville souhaite "rétablir certains faits"

Dans son communiqué, la commune affirme être "très attachée à ce projet d'embellissement de la ville et d'amélioration du cadre de vie", et ajoute vouloir "rétablir certains faits". Elle assure notamment qu'une concertation très large a été organisée par la Métropole de Lyon entre janvier et mars 2023 et que les forains et commerçants ont été rencontrés, précisant qu'elle propose "une approche équilibrée".

Lire aussi : La Métropole de Lyon lance une concertation sur le réaménagement des quais de Neuville-sur-Saône

La mesure la plus contestée est celle concernant la suppression de 125 places de parking pour permettre la création d'espaces verts, c'est elle qui avait poussé commerçants, forains et associations à descendre dans les rues ce vendredi 28 juin pour demander une réouverture de la concertation. La ville de Neuville assure que ces 125 places seront biens supprimées, mais que "le stationnement sera mieux organisée et optimisé".

La commune "a toujours soutenu le commerce de proximité"

La ville de Neuville-sur-Saône assure avoir "toujours soutenu et défendu le commerce de proximité", précisant financer à hauteur de 94 000 euros par an l'association de management de centre-ville : "Peu de communes de la même taille s'engagent autant". Elle garantit également que la prise de position d'Éric Bellot, maire de Neuville, certifie cet engagement ; l'élu avait voté en 2023 contre un projet d'implantation de plusieurs enseignes à Massieux, "car il aurait porté préjudice à nos commerces".

Lire aussi : Lyon : "C'est devenu le chaos", un collectif proteste contre les fermetures de rues

La mairie de Neuville conclut : "De nombreuses études démontrent que l'attractivité des commerces de centre-ville ne se réduit pas au nombre de places de stationnement. Pourquoi continuer à l'ignorer ?"

Lire aussi : Lyon : des aménagements urbains en 2023 pour faire de Gabriel-Péri un lieu "où il fait bon vivre"