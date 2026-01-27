Un mardi pluvieux à Lyon, jusqu'à 10 degrés attendus

Ce mardi 27 janvier s'annonce une nouvelle fois pluvieux à Lyon avec un front qui apportera des fortes pluies en seconde partie de journée.

Il va falloir sortir les parapluies ce mardi 27 janvier à Lyon. Alors que le ciel se couvrira ce matin sous un vent de sud, un front pluvieux arrivera ensuite dans le ciel lyonnais dans l'après-midi, donnant des pluies soutenus en soirée et la nuit prochaine.

Côté températures il fait 6 degrés ce matin et le mercure atteindra les 10 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison.