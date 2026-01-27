Actualité
Un mardi pluvieux à Lyon, jusqu'à 10 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • Ce mardi 27 janvier s'annonce une nouvelle fois pluvieux à Lyon avec un front qui apportera des fortes pluies en seconde partie de journée.

    Il va falloir sortir les parapluies ce mardi 27 janvier à Lyon. Alors que le ciel se couvrira ce matin sous un vent de sud, un front pluvieux arrivera ensuite dans le ciel lyonnais dans l'après-midi, donnant des pluies soutenus en soirée et la nuit prochaine.

    Côté températures il fait 6 degrés ce matin et le mercure atteindra les 10 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison.

    Vigilance vent auvergne rhone alpes
    Neiges et vent violent : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

