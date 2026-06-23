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Huit groupes pourront performer en ouverture du festival Musilac.(Photo. Pixabay)
(Photo d’illustration Pixabay)

Musilac 2027 : David Guetta déjà annoncé pour une date exceptionnelle

  • par LR

    • Alors que l'édition 2026 n'a pas encore débuté, le festival Musilac dévoile déjà le premier nom de sa programmation 2027 : David Guetta sera à Aix-les-Bains le 11 juillet.

    Musilac prend de l'avance. À quelques jours de son édition 2026, le festival d'Aix-les-Bains a déjà révélé le premier artiste de son cru 2027. David Guetta se produira le 11 juillet 2027 sur les rives du lac du Bourget, à l'occasion d'une date qui sera l'une de ses trois seules apparitions françaises de l'été.

    Douze ans après son dernier passage à Musilac, en 2015, le DJ français, parmi les artistes les plus écoutés au monde, clôturera le festival, prévu du 8 au 11 juillet 2027.

    Cette annonce intervient alors que l'édition 2026 s'apprête à accueillir notamment Katy Perry, Orelsan, Bigflo & Oli, Charlotte Cardin ou encore Lost Frequencies. Les préventes pour 2027 ouvriront le 25 juin à 16 heures sur le site du festival.

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