Municipales 2026 : Jean-Michel Aulas candidat ? "pourquoi pas, mais il faut un programme" 

L’ancien président de l’OL ne cache plus son envie de se lancer dans la course pour les municipales 2026 à Lyon. Si un sondage l’a récemment placé en seconde position derrière l’actuel édile, Grégory Doucet, les Lyonnais attendent d’abord un programme.

C’est l’un des sujets qui animent particulièrement les discussions politiques depuis plusieurs semaines. L’ancien président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, envisagerait sérieusement une candidature aux prochaines élections municipales de Lyon en 2026. Un homme "aux qualités tout à fait sérieuses" pour François Hollande, tandis qu’au centre, Horizons et Renaissance jouent des coudes pour recruter l’ex-président de l’OL.

Un récent sondage, commandé par Jean-Michel Aulas lui-même auprès de Cluster 17, le plaçait en seconde position des intentions de vote (17 %), derrière l’actuel maire de Lyon, l’écologiste Grégory Doucet (22 %). Une position qui pourrait conforter Jean-Michel Aulas à se lancer dans la course des municipales.

"J’attends un programme"

En cette fin d’après-midi samedi 22 mars, ce ne sont pas les quelques bourrasques de vent qui empêchent les Lyonnais de sortir pour profiter de leur week-end. L’occasion de refaire le monde… ou de parler politique. "Les municipales ? Oui, on y pense un peu, confie Baptiste, mais honnêtement, je n’ai pas encore pris de décision." À l’évocation d’une possible candidature de l’ancien président de l’OL, Baptiste ajoute : "Je suis un Lyonnais pur jus et j’admire ce qu’il a fait pour l’OL. Ce n’est pas surprenant qu’il y pense. Pourquoi pas !" À ses côtés, ces deux amies Laure et Mathilde semblent moins convaincues. "Oui, d’accord, il a fait de grandes choses pour l’OL, mais le foot et la politique, ce sont deux choses différentes", lance l’une. Et l’autre d’ajouter : "Franchement, je ne sais même pas si je vais voter. Mais si je le fais, je voterai sûrement pour Doucet."

À deux pas de la place Jules Guesde (7e arr.), des parents regardent leurs enfants jouer sur l’aire de jeux. "J’aime beaucoup Jean-Michel Aulas. Pourquoi pas, ça ferait un sacré changement, s’amuse Sylvie, mais il faut un programme." Alors que la journée tire sur sa fin, même son de cloche du côté d’Anthony et Lisa : "C’était un très grand président de l’OL, il a très bien mené la barque, il pourrait aussi bien le faire à la mairie de Lyon", estime le père de famille. "Je serai prête à voter pour lui, mais il faut une idée, quelque chose de sérieux derrière", ajoute sa compagne. "Je suis assez contente des choses mises en place à Lyon, donc si Jean-Michel Aulas veut se présenter et que je vote pour lui, il va falloir se mettre au travail", s’amuse enfin Lisa.

Les candidatures se succèdent

Le match, s’il en est, s’annonce donc serré entre l’actuel édile écologiste et l’ancien président de l’Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas a, par ailleurs, rencontré l’ex Premier ministre et patron de Renaissance Gabriel Attal le 20 mars dernier, alors que Thomas Rudigoz, ancien député de la 1ère circonscription du Rhône, a été désigné chef de file du parti pour 2026.

À gauche, Nathalie Perrin-Gilbert a également annoncé sa candidature pour les municipales. L’ancienne maire du 1er arrondissement et ex-adjointe à la culture pourra bénéficier du soutien du parti de Raphaël Glucksmann Place Publique, mais pas du PS, fidèle pour l’heure aux écologistes. Thierry Braillard, l’ancien adjoint de Gérard Collomb, soutien d’Emmanuel Macron en 2017, réfléchirait également à une candidature.

