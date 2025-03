Municipales : la gauche veut faire monter les enchères à Lyon

Les socialistes s’interrogent sur une possible candidature autonome dès le premier tour. S’ils refusent l’obstacle, Nathalie Perrin-Gilbert se propose d’incarner une alternative à gauche aux écologistes.

Sandrine Runel, députée PS de Lyon, le cache de moins en moins bien. Elle s’imagine candidate du PS à Lyon contre Grégory Doucet, au moins au premier tour des élections municipales. Quelques divergences sur le fond des dossiers et un peu d’effet d’aubaine dopent son ambition. “Un espace existe pour proposer une voix différente”, assure un socialiste lyonnais. Les législatives avec l’élection de quatre députés du Nouveau Front populaire ont rappelé l’ancrage solide à gauche de Lyon. Une partie du PS imagine que l’impopularité de Grégory Doucet peut ouvrir une voie alternative à gauche et un retour aux manettes. “Je ne sais pas si on ira au bout mais ça fait monter la pression. Bruno Bernard a très peur pour sa réélection à la Métropole de Lyon et a besoin de nous. Autant en 2020, il était inflexible lors des négociations entre les deux tours, autant cette année, je pense que l’on peut obtenir quelques mairies d’arrondissement en échange d’une union dès le premier tour”, confie un socialiste lyonnais. En 2020, Sandrine Runel avait tenté, en vain, d’obtenir la mairie du 8e arrondissement.