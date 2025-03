Municipales à Lyon : duel de dupes à droite

À l’inverse du chef de file pour les métropolitaines, le candidat des Républicains aux municipales ne sera pas choisi par ses pairs ni les militants mais par le parti. Un processus sur mesure pour Pierre Oliver qui pourrait aboutir à une énième division de la droite lyonnaise.

La droite lyonnaise n’a toujours pas de candidat ni de calendrier public de désignation. À ce stade, ils sont trois officieusement sur les rangs : Pierre Oliver, Béatrice de Montille et Christophe Marguin. Ce dernier s’était déclaré à l’été 2023 mais ne donne pas l’impression de mener une campagne active et assure vouloir incarner la société civile davantage qu’un parti. Pour le scrutin métropolitain, la fédération du Rhône avait organisé une primaire fermée, un conclave entre élus du territoire. La question lyonnaise se réglera plus verticalement.