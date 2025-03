Municipales 2026 : ces quatre villes qui peuvent basculer

En 2026, la bataille des municipales se cristallisera comme tous les six ans sur Lyon. Mais dans la métropole et malgré la prime au sortant qui ralentit le cycle des alternances, quelques communes vont abriter des duels, parfois fratricides, et faire valser des bastions.

Villeurbanne

La deuxième commune la plus peuplée de la métropole de Lyon va être au cœur de toutes les manœuvres du PS en 2026. Dans la région, c’est la plus grande ville encore détenue par les socialistes. En 2020, Cédric Van Styvendael avait devancé de quelques centaines de voix l’écologiste Béatrice Vessiller lors d’un premier tour qui faisait office de primaire à gauche. Les Verts se sont consolés en gagnant la Métropole de Lyon quelques semaines plus tard. Ils ne font plus de la conquête de Villeurbanne en 2026 une priorité et prônent une union globale de la gauche pour les municipales comme les métropolitaines.