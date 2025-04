Grégory Doucet était l'invité de l'émission Dimanche en politique sur France 3. L'occasion de s'exprimer, pour la première fois depuis sa garde à vue, sur les gros sujets qui divisent à Lyon.

Invité de l'émission Dimanche en politique de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, Grégory Doucet a répondu à toutes les questions autour de l'actualité lyonnaise. Garde à vue, colère des commerçants, sécurité ou encore élections municipales de 2026... Face à la journaliste Bérangère Bourgeot, le maire de Lyon a réglé ses comptes sur les sujets chauds qui agitent la Ville.

Garde à vue et détournement de fonds

À propos du signalement de la Chambre régionale des comptes (CRC) et de l'affaire de détournement de fonds publics, Grégory Doucet s'est justifié simplement. "Ma responsabilité en tant que maire, quand je fais le constat qu'une autorité de contrôle dit qu'il y a un problème, même si je suis en désaccord, c'est de le corriger parce qu'il est hors de question de laisser planer le doute", a-t-il commencé.

"Sur la base du rapport final de la CRC, nous avons mis fin à ces emplois en considérant que l'autorité de contrôle devait être la référence", a ajouté Grégory Doucet, précisant respecter "toutes les institutions de notre état de droit". "Être maire c'est être redevable au quotidien, auprès des Lyonnaises et des Lyonnais, mais aussi de toute autorité et donc j'ai répondu aux questions de la justice tout simplement."

Zone à trafic limité (ZTL) et commerçants

Autre sujet qui divise : la mise en place de la zone à trafic limité (ZTL) sur la Prequ'île. "Pour assurer la sécurité des Lyonnaises et des Lyonnais, c'est toujours le bon timing", a défendu le maire de Lyon.

Alors que la journaliste l'interroge sur le lourd impact des travaux sur les commerçants, le maire se justifie. "Il faut passer par une phase de travaux. Ça crée des nuisances et ça prend du temps, on est d'accord", a-t-il toutefois reconnu, rappelant qu'il a bien fallu trois ans pour construire le métro A.

"Ce n'est pas possible pour la Ville d'aider directement un commerçant, ou de donner des aides directes aux entreprises. (...) Mais le fait de rendre la Presqu'île plus confortable pour les piétons, c'est favorable au flux de piétons et donc c'est favorable aux commerçants", a-il finalement conclu sur le sujet.

Safran : "On est dans la caricature"

Autre sujet d'actualité brûlant : le groupe industriel Safran et le refus de son directeur général de finalement s'implanter dans une métropole à majorité écologiste. "On est dans la caricature, a-t-il répondu à la journaliste qui opposait économie et écologie. Le projet d'implantation de Safran datait de la mandature précédente, et nous avons fait en sorte dès le début du mandat de faciliter l'implantation de Safran."

"Il peut arriver que certains chefs d'entreprise fassent un peu de politique ou cherchent à se trouver des excuses pour des choix qu'ils ont un peu de mal à assumer", a-t-il finalement taclé.

30 à 60 nouvelles caméras

Où se situe Lyon en matière de vidéosurveillance ? La Ville a annoncé le déploiement de 30 à 60 nouvelles caméras en plus des 571 déjà présentes sur la commune, soit un total de 13 caméras par kilomètre carré juste derrière Nice.

Alors que l'élu y semblait plutôt opposé, il a reconnu que ces caméra étaient non seulement utiles pour intervenir en cas de délinquance, mais aussi "pour pouvoir surveiller des flux importants de personnes et éviter des accidents".

Aulas, véritable concurrent ?

Enfin, dernier sujet qui est sur toutes les lèvres à Lyon : la potentielle candidature de Jean-Michel Aulas aux municipales. Alors que Grégory Doucet a été le premier à annoncer sa candidature, il a également affirmé ne "pas du tout" être effrayé par l'ancien président de l'Olympique Lyonnais. "C'est un grand entrepreneur et c'est grâce à lui que nous avons la plus grande équipe de football féminin."

Tout en défendant néanmoins son propre camp, qui arriverait en tête selon les sondages. "Je suis à la tête d'une majorité plurielle qui obtient des résultats sur toutes les politiques publiques. (...) Je suis un défenseur de l'union dans un moment où les clivages et les unions sont assez caricaturales", a-t-il finalement conclu.

