"On va relever la tête" : avant le derby, l'OL optimiste face à l'ASSE

Illustration derby OL-ASSE. (Photo Romain Biard / Isports / DPPI via AFP)

Après leur élimination en Ligue Europa face à Manchester, les Lyonnais se déplacent à Geoffroy-Guichard ce dimanche. Coup d'envoi à 20h45.

Le coup dur de Manchester est passé. À quelques heures du début du derby entre l'ASSE et l'Olympique Lyonnais dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1, les joueurs de Paulo Fonseca semblent plus remontés que jamais et prêts à remporter la victoire. Cinquièmes au classement, ils gardent en tête un podium, alors que les Verts visent le maintien en Ligue 1.

"On va relever la tête et se mettre en mode derby", avait déclaré le jeune joueur Rayan Cherki, buteur contre Manchester, sur les réseaux vendredi soir. Et ce malgré l'absence des supporters de l'Olympique lyonnais, interdits de déplacement au stade Geoffroy-Guichard.

"J'ai toujours la même excitation"

Le capitaine des Gones, Alexandre Lacazette, semble lui aussi déterminé à emporter le match, qui sera son 388e sous les couleurs de l'OL. "C’est toujours la même saveur, je ne suis pas lassé, avec l’âge, je stresse moins. J’ai toujours la même excitation avant le derby", a-t-il déclaré au Progrès, alors qu'il disputera ce dimanche soir son 14e derby.

Avec un total de six buts inscrits contre Saint-Étienne pendant sa longue carrière, dont le dernier le 10 novembre (1-0 pour l’OL), Alexandre Lacazette espère ce soir gonfler ses scores. Avec une toute petite pointe de regret. "Si j’atteins 200 buts et que l’on ne se qualifie pas pour la ligue des champions, il y aura un goût d’inachevé", a-t-il reconnu, se sachant en "fin de carrière".

Rendez-vous à 20h45 sur la chaîne DAZN pour assister au choc entre l'ASSE et l'Olympique lyonnais.