Alors que 34 degrés sont attendus, un problème technique au centre nautique Tony-Bertrand, dans le 7e arrondissement de Lyon, entraîne une fermeture partielle.

Lyon et son agglomération sont traversés par une vague de chaleur cette semaine. Les températures pourraient même atteindre les 37 degrés au cours du week-end. Pour autant, depuis le 10 juin, des difficultés sont rencontrées au centre nautique Tony-Bertrand, dans le 7e arrondissement lyonnais.

Un "problème technique" serait à l'origine de la fermeture, justifie sur son site la Ville de Lyon. Seuls le bassin de 50 m et la pataugeoire sont accessibles au public. Le grand ludique de 65 m, lui, n'est plus en service. Selon nos confrères du Progrès, la réparation doit être réalisée ce vendredi matin au plus tôt.

Par conséquent, la configuration d'hiver a été mise en place. La piscine est ouverte du mardi au dimanche de 10h30 à 15 h et de 15h30 à 20 h, ainsi que le lundi de midi à 20 h. La tarification est elle aussi modifiée : comptez 4 euros l'entrée, contre 8 euros habituellement à cette période.

