TEOL : une enquête publique lancée du 8 septembre au 8 octobre prochains

Sytral Mobilités lancera le 8 septembre une enquête publique concernant la future ligne de Tramway Express de l’Ouest Lyonnais (TEOL). Les Grands Lyonnais auront ensuite un mois pour donner leurs avis.

Alors que le mois dernier, l’agence d'architecture hollandaise OMA dévoilait les premières images du futur pond d'environ 200 mètres qui reliera le quai Rambaud (2e arr.) au quai Rousseau à La Mulatière, le projet du TEOL se poursuit. Dans un communiqué diffusé ce lundi, Sytral Mobilité, l’autorité organisatrice des transports en commun de Lyon (TCL) annonce lancer une enquête publique du 8 septembre au 8 octobre prochains.

Plusieurs modalités disponibles

Durant ce mois, les Lyonnais et Grands Lyonnais pourront consulter le dossier d’enquête publique dans différentes mairies (mairies du 2e arr., du 5e arr., de Sainte-Foy-lès-Lyon, de Francheville, Tassin-la-Demi-Lune, La Mulatière et au siège de Sytral Mobilités), rencontrer le commissaire enquêteur, également dans les mairies précédemment citées, et donner leurs avis, à la fois sur les registres papiers mis à disposition dans les mairies, par courrier au commissaire enquêteur (l’adresse sera bientôt communiquée), par mail (enquete-teol@mail.registre-numerique.fr) ou sur le site dédié.

Pour rappel, le TEOL permettra à l’horizon 2032 de relier Lyon à La Mulatière en passant par les secteurs d'Alaï et de Libération à Tassin-la-Demi-Lune, le 5e arrondissement de Lyon, Sainte-Foy-lès-Lyon et le centre via le sud de la Presqu'île à Confluence (2e arr.) et Jean Macé (7e arr.). Cinq nouvelles stations seront créées et les dessertes des tramways T1 et T2 seront mutualisées. Les tramways circuleront de 4h30 à 1 heure avec une fréquence d’une rame toutes les 5 minutes en heure de pointe. 50 000 passagers quotidiens sont attendus sur cette nouvelle ligne.

Tracé définitif du Tram Express de l'Ouest Lyonnais (TEOL). Sytral Mobilités

