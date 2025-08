À Lyon, une épicerie du 3e arrondissement fermée pour avoir employé un sans-papier 

L’épicerie Marché Royal, située dans le 3e arrondissement de Lyon, a été fermée par la préfecture du Rhône pour une durée d’un mois après avoir employé un homme sans-papier.

Depuis le 1er août, l’épicerie Marché Royal, située à proximité de l’avenue Félix Faure, dans le 3e arrondissement de Lyon, est porte close. La préfecture du Rhône a en effet pris la décision de fermer l’établissement pour une durée d’un mois après qu’elle a constaté que les propriétaires embauchaient un ressortissant tunisien sans-papiers depuis plusieurs mois. L’homme a également déclaré aux policiers qu’il logeait dans l’arrière boutique. Ses dires ont été confirmés par présence d’un lit sur place.

L’homme était embauché depuis le mois d’août 2024 et bénéficiait à ce moment-là d’un titre de séjour italien valide jusqu’en janvier 2025. De son côté, le gérant n’avait jamais entamé les démarches administratives nécessaires et était également absent lors des deux contrôles, les 20 et 28 juin. Deux personnes en "situation de travail" ont également été constatées par les forces de l’ordre alors qu’elles ne possédaient pas, elles aussi, de déclaration préalable à l’embauche.

