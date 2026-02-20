Actualité
La députée de Lyon, Sandrine Runel. (Photo Bastien Ohier / Hans Lucas via AFP)

Lyon : deux parlementaires alertent le ministère de l'Intérieur sur les risques de la marche en hommage à Quentin

  • par Romain Balme

    • Par l'intermédiaire d'un courrier, Sandrine Runel et Thomas Dossus ont alerté le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez sur les risques de débordements que pourraient entrainer la marche en hommage à Quentin Deranque, prévu à Lyon ce samedi et organisée par l'ultra-droite.

    "Notre responsabilité est de faire respecter l'Etat de droit et d'apaiser le débat public". Ces mots sont ceux de Sandrine Ruel, députée de la 4 ème circonscription du Rhône et de Thomas Dossus, sénateur du Rhône. Les deux élus se sont adressés au ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez par l'intermédiaire d'un courrier au sujet de la marche d'hommage à Quentin Deranque, prévue ce samedi à Lyon. Ils demandent "d'examiner avec la plus grande attention l'opportunité d'interdire cette marche afin de prévenir tous les troubles graves susceptibles de survenir".

    "La liberté de manifester est un principe fondamental"

    En cause,"la présence de militants d'extrême droite venus de l'Europe entière, et du contexte local particulièrement tendu" , qui pourraient entraîner "un risque sérieux de débordements majeurs". Sandrine Runel et Thomas Dossus s'inquiètent également "des appels relayés sur les réseaux sociaux" qui "sont de nature à mettre en danger les Lyonnaises et les Lyonnais".

    Les deux élus ont tout de même rappelé que "toute la lumière doit être faite" sur les circonstances de la mort de Quentin, ainsi que de la fondamentalité du droit à manifester. Cependant, selon eux, la marche prévue ce samedi et organisée par l'ultra-droite "ne saurait se tenir au détriment de la sécurité des personnes et des biens lorsque les risques de débordements, de violence, et d'appels à la haine sont avérés".

