Mort d'Iris et Warren à Lyon en 2022 : un hommage avant le procès du conducteur

Quatre ans après la mort d'Iris et Warren, deux adolescents percutés à trottinette à Lyon, le conducteur de l'ambulance impliquée dans l'accident est jugé ce jeudi pour homicide routier.

Le conducteur de l'ambulance accusé d'avoir causé l'accident ayant tué deux jeunes à trottinette à Lyon, en août 2022, est jugé jeudi pour homicide routier devant le tribunal correctionnel où un hommage silencieux a été rendu aux victimes.

Une cinquantaine de personnes s'est rassemblée en silence devant le tribunal avant l'audience prévue à 14h, en soutien à la famille et aux amis d'Iris et Warren, âgés de 15 et 17 ans au moment de leur mort. Sur les nombreuses photos, le jeune couple apparaît, souriant ou facétieux, dans toute l'innocence de leur jeunesse. Les mères des deux adolescents, qui se sont mobilisées tout au long de l'enquête, se sont longuement enlacées. L'ancien candidat à la mairie de Lyon et ex-président de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas était présent, en soutien à Laure Cédat, mère d'Iris, une de ses proches, élue comme lui à la métropole dont elle est vice-présidente.

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L'accident est survenu vers 18h sur un axe habituellement très fréquenté en bord de Saône. Les deux adolescents circulaient ensemble sur une trottinette sur une voie réservée aux bus et aux deux-roues non immatriculés. Ils ont été percutés par une ambulance privée qui partait en intervention, et qui était autorisée à circuler sur cette voie.

La jeune fille est décédée sur le coup, le jeune homme n'a pas survécu malgré une tentative de réanimation. Leur mort avait suscité une immense émotion à Lyon. À l'époque, la préfecture n'avait recensé dans le département qu'un seul accident mortel de trottinette entre 2019 et 2021.

Le conducteur de l'ambulance est poursuivi pour "homicide routier par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement". Il était, au moment des faits, "titulaire d'un permis de conduire valide", bien que celui-ci ne comportait "plus que 2 points sur 8", "connu pour avoir commis plusieurs infractions au code de la route réprimées par des amendes forfaitaires, pertes de points sur le permis de conduire et suspension de son permis", avait précisé le parquet de Lyon au moment de sa mise en examen.

Quatre ans après, l'axe où s'est déroulé l'accident a été largement réaménagé, avec notamment une piste cyclable et des ralentisseurs.

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