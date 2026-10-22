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Vaulx-en-Velin travaux tramway
Vaulx-en-Velin, chantier du futur tramway T9. @GL

Métropole de Lyon : le tramway T9 ne sera pas mis en service avant juin 2027

  • par Corentin Lucas
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    • Attendue pour la fin d’année, la mise en service du tramway T9, qui doit relier Villeurbanne à Vaulx-en-Velin, est désormais prévue pour juin 2027.

    Les usagers des TCL ne pourront pas emprunter le tramway T9 avant juin 2027. Alors que sa mise en service était envisagée à la fin de cette année 2026 ou au début de 2027, le calendrier du projet a été repoussé de plusieurs mois. L’information a été évoquée lors du conseil municipal de Vaulx-en-Velin, le 2 octobre dernier, comme l'indique Le Progrès. Acté en 2020 et estimé à 300 millions d’euros par le Sytral, le T9 doit relier le secteur de Croix-Luizet, à Villeurbanne, à celui de La Soie, à Vaulx-en-Velin.

    Le chantier sera bien terminé en décembre prochain, mais une période d’essais de six mois devra ensuite être effectuée avant l’ouverture de la ligne aux usagers. Les premiers essais doivent débuter en début d’année prochaine dans les secteurs de Vaulx-Sud et de la Grande-Île, avant de se poursuivre sur la partie villeurbannaise. Ce décalage entraîne donc un coût supplémentaire de 94 000 euros pour la Ville de Vaulx-en-Velin.

    Plusieurs litiges à l’origine du retard

    Sytral Mobilités explique ce retard par plusieurs litiges autour de la libération des terrains nécessaires pour le passage du T9, dont ceux du secteur de La Soie et les abords du rond-point Charles de Gaulle. À Villeurbanne, des négociations ont aussi eu lieu sur des parcelles situées rue de la Feyssine.

    Les équipes de chantier poursuivent désormais les opérations de finition et l’installation des lignes aériennes qui alimenteront les rame. La dernière soudure de rail à Vaulx-en-Velin est attendue durant l’automne.

    Lire aussi : T9, T10, BHNS : les projets du Sytral en cours sur la Métropole de Lyon

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