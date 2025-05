Une circulation "extrêmement difficile" attendue en Auvergne-Rhône-Alpes pour l'Ascension

Les routes seront particulièrement chargées en ce week-end de l'Ascension en Auvergne-Rhône-Alpes.

Il faudra s'armer de patience pour prendre la route en ce week-end de l'Ascension. Dès mercredi 28 mai, Bison futé hisse le drapeau rouge sur l'ensemble du territoire dans le sens des départs. "Les trajets reliant les grandes agglomérations aux plages les plus proches connaîtront une circulation dense, non seulement au début et à la fin du week-end, mais aussi au cours des autres jours de la période pour des excursions à la journée si les conditions météo sont favorables", indique Bison futé.

Le drapeau orange est par ailleurs hissé dans le sens des retours. Jeudi 29 mai également, la circulation sera "extrêmement difficile" dans l'ensemble de la France avec un drapeau rouge hissé dans le sens des départs. Enfin, dimanche 1er juin dans le sens des retours, la circulation sera la aussi particulièrement difficile dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.