La Métropole de Lyon accorde 98 000 euros d'aide à Corbas pour l'installation d'un jardin collectif

Le 27 mai, la Métropole de Lyon a annoncé soutenir la commune de Corbas à hauteur de 98 000 euros pour l'installation d'un jardin partagé.

Mardi 27 mai, la Métropole de Lyon a annoncé soutenir la commune de Corbas pour l'installation d'un jardin collectif sur le chemin des Bruyères. Au total, la commune bénéficiera de 98 000 euros de la Métropole afin de construire un espace partagé au nord de l'aérodrome. Le site d'une surface totale de 2 750m² accueillera 25 parcelles individuelles ainsi qu'un jardin potager collectif.

Depuis le début du mandat, la Métropole a accordé 566 220 euros d’aides à l’investissement sur ce type de projets. "Les Grands Lyonnais sont de plus en plus nombreux à vouloir reprendre la main sur leur alimentation et se retrouver dans des projets partagés de jardinage. La Métropole de Lyon les accompagne concrètement dans cette transition en finançant la création, l'extension, l'amélioration comme l'animation de jardins collectifs", affirme Jérémy Camus, vice-président en charge de l’agriculture, l’alimentation et la résilience du territoire.

L'élu précise que 40 jardins auront été créés ou accompagnés par la Métropole d'ici la fin de mandat.

