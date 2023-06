ZFE à Lyon : "La rocade et l'A46 sud seront les seules échappatoires"

Le 26 juin, Bruno Bernard, le président (EELV) de la Métropole de Lyon soumettra au vote le projet revu d'extension de la ZFE. Deux maires du Sud de Lyon livrent leur appréciation sur cette nouvelle feuille de route.

Le vote doit avoir lieu dans un semaine jour pour jour, il promet d'être animé. Lundi 26 juin, l'exécutif écologiste de Bruno Bernard présentera son projet d'amplification de la Zone à faibles émissions, revu, face à la contestation. Si l'idée initiale était d'étendre le périmètre aux communes à l'Est et au Sud de Lyon, seuls les axes structurants de l'agglomération lyonnaise que sont les M6 et M7, le boulevard Laurent Bonnevay et le boulevard périphérique Nord de Lyon, y seront intégrés.

L'interdiction des véhicules classés Crit'Air 2 devrait quant à elle être effectivement repoussée au 1er janvier 2028. Toutefois, elle ne concernerait pas les axes intégrés au périmètre élargi. Gilles Gascon, est le maire LR de Saint-Priest. Son conseil municipal avait rendu un avis défavorable au premier projet d'extension de la ZFE. Christian Duchêne, est quant à lui maire divers gauche de Saint-Fons. L'élargissement de la ZFE y avait été voté à l'unanimité. Ils donnent leur premiers regards sur la nouvelle feuille de route de la majorité écologiste.

Lyon Capitale : Quel est votre regard sur ce nouveau projet d'élargissement de la ZFE ?

Gilles Gascon : On est toujours sur une vision doctrinaire, sans aucun fondement écologique. Il y a un rétropédalage qui est en partie salutaire, mais on reste sur un projet qui dépasse le cadre légal (l'interdiction des Crit'Air 2 n'est pas prévu par la loi Climat et Résilience qui défini le cadre de la ZFE, NDLR). En intégrant ces grands axes, la rocade et l'A46 Sud vont devenir les seuls échappatoires pour les véhicules polluants.

Nouveau calendrier ZFE Métropole de Lyon.

Christian Duchêne : A Saint-Fons, nous sommes particulièrement touchés par la pollution de l'air, nous avions voté et affirmé notre souhait d'être intégrés à la ZFE, mais on ne souhaitais pas que cela aille trop vite. En ce sens, la décision de Bruno Bernard nous satisfait plutôt. Je tiens à dire que nous avons de la chance d'avoir un président de Métropole à l'écoute de ses communes.

LC : Concrètement, cette intégration des grands axes structurants vous satisfait-elle ?

GG : Pas du tout. C'est comme si on vous disait vous pouvez aller dans n'importe quelle pièce d'une maison mais je vous interdit le couloir. On va concentrer la pollution en périurbain puisque les habitants concernés vont être obligés de rallonger leur parcours. Un habitants de Feyzin qui va à Vaulx-en-Velin, il va doubler sa distance de trajet en prenant l'A46 Sud et la rocade plutôt que le périphérique.

CD : Il va falloir travailler. Saint-Fons n'est pas dans la ZFE, mais les axes qui l'entourent le seront à terme, cela reste en partie dans nos attentes. On doit accompagner cela avec l'évolution des mobilités dans notre commune. L'arrivée du tramway va nous rapprocher de Lyon et nous bénéficierons de nouvelles pistes cyclables dans le centre de Saint-Fons.

LC : A terme, vous souhaiteriez que votre commune soit intégrée à la ZFE ?

GG : Sans aucun problème, je le dis très clairement. Mais je demande depuis deux ans, il faut que l'on se mette tous autour de la table pour discuter de cette mise en place sur nos territoires. J'avais demandé à Jean-Charles Kohlhaas (vice-président de la Métropole de Lyon en charge des déplacements, NDLR) la mise en place d'appareil de mesure sur l'A6 pour avoir des données concrète, cela nous a été refusée. Ils sont persuadés de détenir la vérité et ne veulent pas discuter.

CD : Oui, nous avions voté en ce sens. A terme, Saint-Fons à intérêt à être intégrée dans la ZFE. Nous avons une population précaire, qui n'est pas celle qui pollue le plus mais qui est fragilisée. Il ne faut pas que Saint-Fons soit encore une fois la ville qui est de l'autre côté du périphérique.

LC : Les dérogations et aides mises en place par la Métropole sont-elles pertinentes selon vous ?

GG : Je les qualifie d'ubuesques. La dérogation dite "petit rouleur" permettra à un touriste parisien d'emprunter le tunnel de Fourvière, alors qu'un habitant de Saint-Symphorien ne pourra pas l'emprunter régulièrement. Avec la hausse des taux d'intérêts, l'inflation, les aides ne sont pas suffisantes. Si on propose une alternative moins cher, plus rapide que la voiture, les gens ne sont pas fous, ils prendront les transports en commun.

CD : Nous allons étudier de près ces aides. Les habitants de Saint-Fons, précaires, seront plus en difficulté que ceux d'autres communes s'ils doivent changer de véhicule. Il faut que les aides accordées par la Métropole soit ouvertes à tous les habitants de l'agglomération, même ceux qui ne vivent pas dans un commune concernée par la ZFE. Je suis confiant, on a affaire à des gens qui écoutent et qui comprennent.

