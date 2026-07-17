La marque de café en capsules, affiliée au groupe Nestlé, choisit Annecy, en Haute-Savoie, pour ouvrir une nouvelle boutique, la première du département.

Il y avait un manque à combler, c'est désormais chose faite. Nespresso annonce l'ouverture d'une boutique de 17 m² en Haute-Savoie, à Annecy, la première du département.

Elle se trouvera au sein du centre commercial Courier, dans le centre-ville, à côté de la gare. Elle sera ouverte du lundi au samedi, de 10h30 à 19h30, et le mardi de 10h à 19h.

Plusieurs services seront disponibles, comme le "Click and Collect" ou le retrait en magasin d'une commande effectuée en ligne, ou encore la possibilité de déguster un large panel de variétés de cafés.

Boutique Nespresso @Nespresso

Une hégémonie caféinée

Avec près de cinquante boutiques en France, Nespresso s'impose comme le principal leader du marché français du café. À l'international, la firme détient un réseau tentaculaire de près de 900 boutiques pour 14 000 salariés.

Créée en 1986, Nespresso a su capter l'éclosion d'un marché prometteur, celui du café en grains. La production de la matière première s'effectue essentiellement dans la zone sud du globe. Des pays comme la France, l'Italie ou l'Allemagne en sont les principaux consommateurs.

La marque applique une stratégie de vente qui repose sur deux piliers principaux pour subsister et être concurrentielle.

D'une part, elle s'appuie sur des campagnes publicitaires efficaces. On l'a vu dernièrement avec une collaboration de la marque avec le chanteur star The Weekend, ou encore avec Dua Lipa, autre chanteuse, posant en première page de leur site avec leur nouvelle collection de cafés glacés. N'oublions pas leurs spots publicitaires à la télévision où l'acteur franco-américain George Clooney intervient.

D'autre part, elle s'organise afin de garder le monopole de la ventes de ses capsules de café et de ses machines, à l'image de l'ouverture de cette nouvelle boutique dans le centre d'Annecy.