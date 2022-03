Métropole de Lyon : un méthaniseur à 48 millions d'euros dans les tuyaux

Lors du Conseil métropolitain de lundi 14 mars, les élus ont adopté à l’unanimité une délibération portant sur la réalisation d’une unité de méthanisation dans la station d’épuration de Pierre-Bénite.

La Métropole de Lyon va investir dans un méthaniseur sur le site de la station d'épuration de Pierre-Bénite. La délibération sur le projet a été adoptée à l'unanimité lors du dernier Conseil métropolitain lundi 14 mars. Le coût total d’investissement est de 48 M€. La collectivité précise qu'il pourrait être subventionné dans le cadre du contrat de plan État-Région. Le financement viendrait du Fonds européen de développement régional (FEDER) et de l’ADEME.

Ce futur équipement "permettra de méthaniser les 12 000 tonnes de boues issues de l’épuration des eaux usées et produira 48 GWh/an de biogaz" a précisé la Métropole par voie de communiqué. À noter que cela équivaut à l'alimentation de 190 bus ou bennes à ordures ménagères, ou encore au chauffage 8 000 logements pendant un an. Ce projet pourrait également permettre de multiplier par huit la production de biogaz issu des boues de station d’épuration de la Métropole de Lyon.

Un apport d'énergie non négligeable, que la collectivité a rapproché du "contexte géopolitique actuel, (...) au moment où le prix de l’énergie connaît des hausses très importantes". Par "contexte géopolitique", comprendre la guerre en Ukraine. Et les sanctions économiques engagées par l'Union Européenne et les pays occidentaux contre la Russie. Pour l'heure cependant, il n'y a pas d'embargo sur le gaz russe, même si le sujet est en réflexion.