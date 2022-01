Métropole de Lyon : un centre de vaccination contre le Covid-19 bientôt ouvert à Eurexpo ? 

Alors que le centre de vaccination de la Part-Dieu doit fermer ses portes dans les prochains jours, une nouveau centre pourrait ouvrir ses portes sur la commune de Chassieu, à Eurexpo.

Après les fêtes de fin d’année, la 5e vague de Covid-19 continue de se propager rapidement à Lyon, dans la Métropole et plus généralement dans le Rhône. Ce jeudi 6 janvier, le préfet du Rhône alertait sur le fait que le taux d’incidence dans le département est désormais de 1 900 pour 100 000 habitants et que les hospitalisations sont de l’ordre de 700 dont "180 en réanimation".

Pour limiter les formes graves de Covid-19 et donc les hospitalisations et les entrées en réanimations, le gouvernement et les autorités sanitaires poussent pour accélérer la campagne de vaccination. Dans la Métropole de Lyon, un nouveau centre pourrait ouvrir ses portes très prochainement à Eurexpo, sur la commune de Chassieu, selon une information du Progrès.

D’après nos confrères, l’annonce de l’ouverture de ce site, en remplacement de celui de la Part-Dieu, qui doit fermer ses portes le 8 janvier, pourrait être faite ce jeudi par l’Agence Régionale de Santé, donnant ainsi lieu à l'ouverture de nouveaux créneaux de vaccination.

Le point sur la vaccination dans le Rhône